Зеленский: Военные могут заниматься или политикой, или войной

"Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это было очень большой ошибкой", - сказал он.

По мнению президента, если военный решил заняться политикой, это его право, но тогда он должен пойти в политику, и не может заниматься войной.

"Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный", - констатировал он, повторив, что считает такое поведение "огромной ошибкой".

Зеленский добавил, что важно не терять абсолютного понимания иерархии, поскольку "это не ведет к единству нации".

"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и это все, и не может быть два, три, четыре, пять. Согласно закону, и во время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведет к единству нации", - резюмировал он.

Как писало РБК-Украина, статья главнокомандующего Валерия Залужного в TIME о том, что война в Украина приобрела позиционный характер, вызвала резкую реакцию со стороны Банковой. Кроме того, источники издания подтверждают, что отношения между Зеленским и Залужным в последнее время ухудшились. Подробнее - в материале.