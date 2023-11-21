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Зеленский: Военные могут заниматься или политикой, или войной

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военные на поле боя могут заниматься исключительно военными действиями, но никак не политикой. Если военный думает о том, чтобы заняться политикой, находясь на фронте, то это "огромная ошибка".

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

"Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это было очень большой ошибкой", - сказал он.

По мнению президента, если военный решил заняться политикой, это его право, но тогда он должен пойти в политику, и не может заниматься войной.

"Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный", - констатировал он, повторив, что считает такое поведение "огромной ошибкой".

Зеленский добавил, что важно не терять абсолютного понимания иерархии, поскольку "это не ведет к единству нации".

 "При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и это все, и не может быть два, три, четыре, пять. Согласно закону, и во время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведет к единству нации", - резюмировал он.

Как писало РБК-Украина, статья главнокомандующего Валерия Залужного в TIME о том, что война в Украина приобрела позиционный характер, вызвала резкую реакцию со стороны Банковой. Кроме того, источники издания подтверждают, что отношения между Зеленским и Залужным в последнее время ухудшились. Подробнее - в материале.

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Владимир Зеленский