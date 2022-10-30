Зеленский не верит в возможность убедить Россию разблокировать "зерновой коридор"

Президент подчеркнул, что Россия - это единственный виновник того, что продукты питания будут дорожать на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии.

"Россия - это причина, почему люди, в частности, в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия. Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже, но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России более заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов", - сказал он.

Зеленский считает, что блокирование Россией соглашения - это ответ всем, кто говорит о переговорах с Россией.

"Зерновой коридор" - это будет конкретный пример. Там сейчас 218 доказательств, что Россия не хочет никаких настоящих соглашений. 218 судов, ожидающих возможности вести продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты", - сказал он.

Президент отметил, что Россия неделю за неделей тормозила "зерновой коридор", несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью.

Он подчеркнул, что Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортно-зерновая инициатива работала и дальше.