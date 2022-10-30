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Зеленский не верит в возможность убедить Россию разблокировать "зерновой коридор"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Международному сообществу вряд ли удастся убедить Россию возобновить "зерновой коридор", ведь руководство страны-агрессора заинтересовано в обострении продовольственного кризиса больше, чем в выполнении подписанных соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что Россия - это единственный виновник того, что продукты питания будут дорожать на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии.

"Россия - это причина, почему люди, в частности, в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия. Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже, но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России более заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов", - сказал он.

Зеленский считает, что блокирование Россией соглашения - это ответ всем, кто говорит о переговорах с Россией.

"Зерновой коридор" - это будет конкретный пример. Там сейчас 218 доказательств, что Россия не хочет никаких настоящих соглашений. 218 судов, ожидающих возможности вести продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты", - сказал он.

Президент отметил, что Россия неделю за неделей тормозила "зерновой коридор", несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью.

Он подчеркнул, что Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортно-зерновая инициатива работала и дальше.

Напомним, ранее Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

В Минобороны Турции сообщили, что экспорт продовольствия через Черное море временно приостановлен из-за решения РФ выйти из зерновой сделки. В настоящее время заблокировано движение 218 судов.

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Владимир Зеленскийпродовольственный кризисРоссийская Федерация