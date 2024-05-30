Зеленский посетит Саудовскую Аравию в преддверии саммита мира, - СМИ

Саммит мира

15-16 сентября Швейцария станет центром международной дипломатии, принимая у себя саммит мира, посвященный поиску путей урегулирования войны в Украине.

Украина и Швейцария разослали приглашения более чем 150 странам, однако Россия в этом списке не значится. Среди подтвержденных участников - Кот-д'Ивуар, который впервые примет участие в подобном мероприятии по инициативе Украины.

При этом издание Bloomberg сообщало, что ЕС хочет после саммита мира провести переговоры о мире в Украине при участии России в Саудовской Аравии.

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