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Зеленский посетит Саудовскую Аравию в преддверии саммита мира, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, посетит Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Дипломатический источник в посольстве Украины в Эр-Рияде сообщил изданию, что Зеленский планирует заручиться поддержкой перед саммитом мира в Швейцарии. 

Саммит мира

15-16 сентября Швейцария станет центром международной дипломатии, принимая у себя саммит мира, посвященный поиску путей урегулирования войны в Украине.

Украина и Швейцария разослали приглашения более чем 150 странам, однако Россия в этом списке не значится. Среди подтвержденных участников - Кот-д'Ивуар, который впервые примет участие в подобном мероприятии по инициативе Украины.

При этом издание Bloomberg сообщало, что ЕС хочет после саммита мира провести переговоры о мире в Украине при участии России в Саудовской Аравии.

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Владимир ЗеленскийСаудовская АравияСаммит мираВойна России против Украины