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Зеленский отреагировал на удар по Харькову: РФ за все ответит политически и практически

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (УНІАН)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по центру Харькова 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента Украины, в Харькове на месте обстрела продолжают работать спасатели. Зеленский заявил, что за каждый нанесенный удар по украинским регионам Россию ждет ответственность. Как политическая, так и практичная.

"Сейчас в Харькове снова идет спасательная операция... И за каждый такой удар по Харьковщине, по нашей Херсонщине, по городам и селам Донецкой, Запорожской области... За все удары по Одессе, по Сумщине, по Киеву и всем другим городам и регионам "За каждый "Шахед", за каждую российскую ракету будет справедливая ответственность государства-террориста. И политическая, и очень практичная", - заявил Зеленский.

Российский удар по центру Харькова

Вечером 30 декабря, российские войска ударили по центру Харькова. Ракеты попали в отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. На данный момент, по словам сотрудников Офиса генерального прокурора, известно об 21 пострадавшем. Среди них иностранец и ребенок.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в центре города было два мощных взрыва - это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.

К слову, появились фотографии, как сейчас выглядит отель "Kharkiv Palace", в который попали россияне.

 

 

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