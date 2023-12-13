Зеленский отреагировал на ракетную атаку РФ на Киев

Россия ночной атакой на Киев еще раз подтвердила свое позорное звание террориста. Поэтому поставки систем ПВО и ракет для них чрезвычайно важны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбито! Спасибо нашим Воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия", - отметил президент.

Глава государства добавил, что Украина будет работать и дальше для наращивания мощностей для защиты и ускорения поставок. По словам президента, уже есть новые договоренности.

Зеленский подчеркнул, что вчера с президентом США Джо Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, а уже сегодня РФ показала, насколько важно это решение.

"Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизнь!" - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам.

Атака на Киев

Ночью 13 декабря российские захватчики атаковали Киев ракетами. Стоит отметить, что в столице раздалась серия взрывов в районе левого берега. Воздушная тревога была объявлена после взрывов.

По данным Генштаба, россияне атаковали Киев 10 ракетами - зенитными С-400 и крылатыми "Искандер". В Офисе президента отмечают, что это были ракеты 48Н6, которые россияне выпустили из зенитного комплекса С-400. Вероятно, целью оккупантов был объект критической инфраструктуры.

Прямого попадания ракет в Киеве не было, но из-за падения обломков есть повреждения по меньшей мере в трех районах. По последним данным, в результате атаки 53 человека пострадали, среди них есть дети.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте "прилетов" обломков российских ракет. Подробнее об этом - в нашем материале.