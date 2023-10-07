Зеленский отреагировал на события в Израиле: верим, порядок будет возобновлен

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - отметил президент.

Он подчеркнул, что террор является преступлением по всему миру. Он призвал мир объединяться против террора для установления справедливости.

"Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - заявил гарант.

Зеленский призвал украинцев в Израиле следовать инструкциям местных властей, не игнорировать правила безопасности и при необходимости обращаться в посольство Украины.

Сектор Газа атаковал Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАС массированно ударили ракетами по югу и центру Израиля. Были выпущены тысячи ракет и снарядов. По последним данным, в результате атак погибли 22 человека. Еще по меньшей мере 545 человек получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической операции" под названием "Железные Мечи" в Секторе Газа. Десятки истребителей атаковали объекты ХАМАС.

Украина осудила нападение на Израиль, а в Офисе президента считают, что из-за России мир погружается в хаос.

РБК-Украина следит за ситуацией в Израиле, более подробно об этом е в нашем материале.

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