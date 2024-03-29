Зеленский отреагировал на петицию об онлайн-казино и дал поручение СБУ

По словам Зеленского, электронная петиция №22/223008-эп с призывом ограничить работу онлайн-казино за один день набрала необходимое количество голосов.

Отметим, что по состоянию на сейчас уже есть 26041 из необходимых 25000 "подписей" инициативы.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества", - сказал президент.

Он добавил, что дал поручение главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифри и секретарю СНБО "собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение".

О чем именно петиция

На сайте президент Украины 29 марта была зарегистрирована петиция №22/223008-эп с призывом к главе государства ограничить работу онлайн-казино. Только через несколько часов она набрала 25 тысяч необходимых голосов.

Автором инициативы стал Пало Петриченко, военнослужащий 59 бригады ВСУ. Он просит президента внести в парламент неотложный законопроект, который будет предусматривать на время действия военного положения: