Зеленский ответил на "обвинение" Путина о "Крокусе": больное и циничное существо

"Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он", - сказал Зеленский.

По его словам, именно Путин является самым большим окном для террора.

"И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничего больше", - заявил президент.

Теракт в Подмосковье

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого".

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