Зеленский ответил на петицию о заявлениях Труханова. Просит СБУ и МВД проверить

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию касаемо мэра Одессы Геннадия Труханова. Направил письмо СБУ и МВД проверить изложенные сведения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Офиса президента.
Как пояснил Зеленский, предоставление правовой оценки деятельности мэра Одессы, возможное привлечение его к уголовной ответственности и лишение гражданства не относится к полномочиям президента.
"Учитывая изложенное мною отправлено письма в Службу безопасности Украины
и Министерства внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные
сведения", - добавил президент.
Отметим, что в петиции автор призвал обратить внимание на действия мэра Одессы.
"Труханов активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам, а именно: саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленному по его инициативе) и памятнику российской императрице Екатерине II (уничтожившей Запорожскую Сечь, введя крепостничество и истребляющий украинский язык и культур) который в течение 2017-2019 годов был признан судами всех уровней незаконным…", - отмечается в обращении к президенту.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский также недавно ответил на петицию по поводу прекращения гражданства судьи Верховного суда Богдана Львова. У последнего недавно обнаружили российский паспорт.
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