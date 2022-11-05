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Зеленский ответил на петицию о запрете деятельности российских артистов в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопросы, поднятые в петиции о запрете гражданам РФ осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине, и принять надлежащие меры.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на петицию на сайте Офиса президента.

Сообщается, что украинское законодательство уже ограничивает трансляцию аудиовизуального контента, проведение гастрольных мероприятий и использование музыкального продукта, участниками которых являются граждане РФ.

Зеленский также отметил, что Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший советник президента США по нацбезопасности, посол Майкл Макфол, наработала Дорожную карту индивидуальных санкций в отношении российских пропагандистов, лидеров мнений и артистов, которые открыто или скрыто генерируют нарративы российской пропаганды, а также распространяют ложь по поводу войны РФ против Украины, таким образом поддерживая политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета и безопасности нашей страны.

Так, часть из таких россиян уже находятся под санкциями в Украине и других странах.

"Российская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, осуществляющей открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности. И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", - ответил президент.

Зеленский отметил, что направил петицию Шмыгалю с просьбой "поручить в соответствии с компетенцией проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры реагирования" и проинформировать о результатах автора петиции.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что Украина работает над введением международных санкций против российских пропагандистов, лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих террор против нашей страны.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДенис Шмыгаль