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Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать уже подписанный закон о дезертирах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать законопроект, подписанный на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт электронных петиций.

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрена электронная петиция № 22/173526-эп "Ветировать закон № 8271 об усилении наказания военнослужащих", которую поддержали более 25 тысяч граждан", - заявил Зеленский.

Он отметил, что залогом боеспособности военных подразделений является, в том числе соблюдение военной дисциплины, основанной на осознании военнослужащими своей воинской обязанности, ответственности за защиту Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, на их верности Военной присяге.

"Подписанный мною закон... направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышения боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи защиты Отечества", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что при принятии решения о подписании закона им была учтена позиция главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командиров воинских частей, которые считают, что Закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных правонарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава

"С целью усовершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушение мною инициировано перед Кабинетом министров Украины дополнительная проработка поднятого вопроса", - подытожил президент.

Напомним, недавно Зеленский подписал законопроект 8271 об усилении ответственности в армии.

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