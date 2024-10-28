Зеленский ответил на вопрос о перспективах прекращения огня в Украине после выборов в США

"Многие вещи зависят от политики США. Мне кажется, это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в США. Многое, но не все. Начало войны в Украине и то, что наша нация выстояла, она была без поддержки союзников, включая США", - сказал он.

По его словам, Украина остановила российские войска, а деоккупировать только своими силами у нас бы не получилось, по крайней мере, это было бы очень дорого с точки зрения человеческих потерь.

"Но не все зависит от выборов в США. Политику меняет не только лидер. Мы не знаем, кто будет президент. Но, безусловно, все равно двухпартийная поддержка Украины останется, и в любом случае Конгресс США, с которым мы наработали крепкие отношения, будет иметь свое личное влияние на эту войну, несмотря на то, кто будет президентом. Хотя президент все равно будет формировать международную политику", - сказал он.

Зеленский признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится и в Вашингтоне скажут, что не поддерживают Украину в справедливой защите своих территорий. "Но это если совсем изменится политика. Тогда и будем думать, что с этим делать, точно не сейчас", – сказал он.

Заморозка конфликта

"И аспект по прекращению огня. Мы должны понимать, мы против замороженного конфликта, мы не хотим третьей войны… Было прекращение огня, была Нормандия и минские процессы, тысячи переговоров с РФ и другими партнерами. И потом полномасштабная война", - сказал он в ответ на вопросы.

По его мнению, если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности будут у украинцев, это очень большой риск.

"Все должно быть на бумаге, разумеется, когда закончится эта война и кто и в каком объеме будет нести за нее ответственность. Конечно агрессор", - добавил президент.