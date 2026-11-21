К обустройству мемориального пространства присоединились 17 компаний-членов ассоциации и Киевская архиепархия Украинской греко-католической церкви.

Следующим этапом станет создание стелы с именами всех Героев Небесной Сотни. Ее планируют установить на Аллее, 3. Конструкция будет состоять из отдельных вертикальных колонн, расположенных полукругом.

Автором концепции станет архитектор Ирина Волынец, которая входила в команду-победительницу международного конкурса на мемориал в 2017–2018 годах.

"Важно, чтобы люди приходили в это место, видели лица участников Революции Достоинства, чтили украинское стремление к свободе", - заявил Владимир Зеленский во время открытия мемориала.

Зеленский открыл мемориальное пространство Героев Небесной Сотни, обустроенное при содействии Украинской ассоциации девелоперов (фото: ua-developers.com.ua)

Украинская ассоциация девелоперов финансирует проектирование стелы по договору с Национальным музеем Революции Достоинства. Открыть ее планируют до мая 2027 года.

Полностью построить мемориальный комплекс пока невозможно, поскольку земельные участки находятся под арестом в связи со следственными действиями по делам Майдана. Поэтому его создают поэтапно.

"Благодарю Владиславу Молчанову за инициативу, каждую компанию, которая присоединилась, и Киевскую архиепархию УГКЦ за совместную работу", - отметил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.