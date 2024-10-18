Зеленский о выборах в США: не знаю, каким будет предложение для Украины, видим три пути

Украина не знает, каким будет предложение США после президентских выборов. Вероятно, есть три разных пути.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.
Зеленский признал, что результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО.
Вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в будущем обсудит членство Украины в НАТО. В то же время бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США и заявил, что урегулирует конфликт, как только его изберут.
"Я не знаю, каким будет предложение нам после выборов (в США, - ред.). Мы видим три разных пути вперед", - сказал Зеленский.
По словам президента, одно из предложений - это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.
"Мы видим и другие пути. Будет более позитивным? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", - добавил глава государства.
Напомним, в ноябре в США состоятся выборы президента. Главными кандидатами в настоящее время являются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Детальнее о выборах в США - в материале РБК-Украина.
Напомним, что осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Впрочем, в НАТО заявляли, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу до завершения войны.
Недавно новый генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Украина может стать 33 или 34 членами Альянса.
В рамках плана победы Украины в войне президент Владимир Зеленский призвал предоставить приглашение на вступление в НАТО. По его словам, это может быть рычагом сдерживания России.
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