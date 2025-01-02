Зеленский о выборах: во время войны не будет, но ждать годы после военного положения не нужно

Зеленский отметил, что сейчас о проведении выборов в Украине говорит только Российская Федерация. Ведь там очень хотят поддерживать нарратив о нелегитимности президента.

"Согласно нашей Конституции, выборы президента и парламента могут происходить не во время войны. Во время военного положения выборов не может быть. Или нам надо менять законодательство, но во время военного положения этого не может быть", - рассказал Зеленский.

По его мнению, для проведения выборов необходимо завершить горячую фазу войны и получить действенные гарантии безопасности.

"Если нам удастся и мы сможем получить завершение горячей фазы войны в сильной позиции для Украины в этом году, если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине. А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов," - сказал президент.

По его словам, после того, как закончится военное положение, ждать годы до выборов - не нужно.

Выборы президента в Украине

Ранее мы писали, что по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов во время войны.

Однако такой запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения". Это правило касается и парламентских выборов, которые должны были бы состояться 29 октября 2023 года, а также президентских выборов, которые планировались на конец марта 2024 года.

В то же время, политолог Владимир Фесенко заявил, что выборы в Украине состоятся не ранее чем через полгода после того, как Украина и Россия договорятся о перемирии.