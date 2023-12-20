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Зеленский о вето на градостроительный закон: никто из партнеров об этом не просил

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Градостроительный законопроект №5655 пока не был подписан по инициативе президента, а не по просьбе кого-либо из западных партнеров Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"О законе о застройщиках и т.д. Ко мне лично ни разу никто не обращался, чтобы я его не подписывал. Поэтому это мой личный выбор и есть причины. Поэтому никто из Евросоюза, США, "Большой семерки" ни разу не поднимал этот вопрос", - заявил Зеленский.

В декабре 2022 года парламент одобрил законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительства.

Согласно законопроекту, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства. Если система обнаружит нарушение – получение разрешительных документов будет автоматически заблокировано.

Однако документ был раскритикован активистами, представителями Ассоциации городов Украины, НАПК и не только.

В частности, в июне этого года Европарламент одобрил резолюцию в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО, в которой, в частности, призвал украинские власти не подписывать законопроект №5655. Ветировать этот законопроект рекомендовала и Европейская комиссия в своем отчете о политике расширения ЕС.

По состоянию на сейчас документ не был подписан президентом, но Зеленский также в определенный законодательством 15-дневный срок не наложил свое вето на принятый законопроект. Летом Зеленский говорил о намерении поговорить с руководителями общин, которые выступают в поддержку и против законопроекта, чтобы разобраться в этом вопросе.

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Владимир Зеленский