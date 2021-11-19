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Зеленський ветував законопроєкт про держфінансування політичних партій

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 19:32
Зеленський ветував законопроєкт про держфінансування політичних партій Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про фінансові звіти політичних партій. Документ з пропозиціями глави держави повернуто до Верховної ради для доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Пропозиції президента до законопроєкту №5253-1 "про внесення змін до закону України" Про політичні партії в Україні" Про удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій" враховують пропозиції громадських і політичних організацій.

Зокрема, Зеленський пропонує виключити із законопроєкту пропозицію про виділення з державного бюджету додаткових коштів на фінансування політичних партій.

Крім того, президент пропонує, щоб рішення про прийняття або відмову від держфінансування можна приймати як на з'їзді партії, так і збором підписів більшості членів парламентської фракції.

Після вето президента депутати повинні протягом місяця розглянути законопроєкт з урахуванням поправок глави держави.

Нагадаємо, в червні Верховна рада прийняла за основу законопроєкт №5253-1 про зміну порядку держфінансування партій.

Зазначимо, напередодні голосування комітет з питань антикорупційної політики розкритикував законопроєкт, скасовує контроль НАЗК за фінансами партій.

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