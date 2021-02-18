Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський повернув у Верховну раду закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.

Про це свідчить інформація на сторінці законопроекту №4531 на сайті парламенту.