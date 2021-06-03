Зеленський ветував закон, що розмиває політичну нейтральність суддів КС

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон, в якому розмивається політична нейтральність суддів Конституційного Суду. Документ з пропозиціями глави держави повернуто до Верховної Ради для доопрацювання.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон" Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (законопроєкт № 4535), який був прийнятий депутатами 15 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що закон спрямований на вдосконалення правового регулювання питань інституту старост і освіти старостинських округів. Одночасно документ містить зміни в закон про КС України, не стосуються питань старост.
"Зокрема, стати. 11 закону« Про Конституційний Суд України »запропоновано викласти в новій редакції, яка не забезпечує дотримання принципу політичної нейтральності суддів КС. Таким чином із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності", - підкреслюється в повідомленні.
Виняток цих положень дає підстави для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС зазначеним вимогам.
Підкреслюється, що політична нейтральність - це складова частина незалежності суддів, яка є невід'ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону). "Отже, такі зміни в законодавство порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС", - резюмували в Офісі президента.
З огляду на це Зеленський пропонує Верховній раді виключити із законопроєкту № 4535 пункт про внесення змін до закону "Про Конституційний Суд України".
Нагадаємо, 15 квітня Верховна рада змінила вимоги до суддів Конституційного суду України. Народні депутати передбачили цю норму в законопроєкті №4535 про якісь нові повноваження селищних старост.
Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом фактично позбавив повноважень главу Конституційного суду Олександра Тупицького.
Детальніше про конституційну кризу і звільнення голови КСУ читайте в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".