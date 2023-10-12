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Зеленский: благодарны за военную помощь, но собственное производство является базовым

Киев, Четверг 12 октября 2023 20:53
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Зеленский: благодарны за военную помощь, но собственное производство является базовым Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина благодарна союзникам за военную помощь, но собственное производство оружия - это базовый курс нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждалось обеспечение наших воинов оружием украинского производства.

"Мы благодарны каждому лидеру, каждому государству, помогающему нам оружием, техникой, снарядами. И делаем все, чтобы снабжение было больше… Но очевидно, что базовый курс государства - это собственное производство, это свое оружие, техника, свои снаряды по всем позициям, которые необходимы для сил обороны", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о производстве "всего - от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров".

Производство вооружения в Украине

Напомним, с начала полномасштабной войны Украина активно производит вооружение. В частности, речь идет о боеприпасах и дронах.

Как отмечал министр стратегической промышленности Александр Камышин, с января по июль этого года Украина произвела в десять раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.

При этом Кабмин в прошлом месяце предложил направить военный налог на финансирование производства украинского оружия.

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