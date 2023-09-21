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Зеленский в Вашингтоне встретился с лидерами Конгресса США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне провел встречу с лидерами Конгресса Соединенных Штатов.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, на вопрос "Что вам нужно?" президент Украины ответил, что Украине нужно воздушное прикрытие и дальнобойная артиллерия, способная поразить россиян, оккупировавших Крым.

Маккарти, основываясь на описании Зеленским боевых условий, заявил, что США "не стали бы посылать туда наши войска в таких условиях" без обеспечения более мощного воздушного прикрытия.

Спикер Палаты представителей добавил, что США и Украина не могут позволить, чтобы ситуация превратилась в войну на истощение. 

"Путин хочет сломить волю американского народа и европейцев, и они не могут этого допустить", - заявил он. 

Маккарти выразил некоторое разочарование администрацией президента США Джо Байдена, сказав, что им необходимо увидеть план победы, подотчетность, но, по его мнению, он сможет привлечь на свою сторону республиканцев, скептически настроенных по отношению к увеличению помощи и поставок для Украины.

Заграничный тур Зеленского

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

Сегодня Зеленский начал визит в Вашингтон. Ожидается, что президент встретится с американским лидером Джо Байденом, а также посетит Капитолийский холм.

По данным СМИ, президент Украины также впервые с начала полномасштабной войны полетит в Канаду.

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