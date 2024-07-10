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Зеленский в Вашингтоне: Когда люди начали думать, что частичные решения лучше победы?

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Страны мира и прежде всего США должны быть бескомпромиссными в защите свободы и демократии, бескомпромиссными против российского диктатора Владимира Путина и любых проявлений террора, как это было 24 февраля 2024 года, когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что выборы президента США, которые пройдут в ноябре, не должны влиять на способность мира противостоять наступлению на свободу и демократию.

"Время выйти из тени, сделать так, чтобы крепкие решения работали, действовать и не ждать ноября или любого другого месяца. Для этого мы должны быть сильными и бескомпромиссными, прежде всего Америка, президент Америки, бескомпромиссными в защите демократии, бескомпромиссными против Путина и его подельников, к любым проявлениям террора", - сказал Зеленский.

Он отметил, что такими были все украинцы и миллионы людей в мире 24 февраля 2022 года, "когда Путин решил сломать все, что для нас важно", и "мир увидел, что Путин может проиграть, а демократия может победить".

"Потом что-то произошло сейчас. Когда это ушло в тень? Когда люди начали думать, что лучше отсрочить, чем действовать, что частичные решения лучше, чем победа? Когда стало казаться, что защита свободы – это, как предполагается, опасно, и что поставить Путина в позицию шантажа всего мира – это, как утверждается, неприбыльно? Когда и почему это произошло?" – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что США – "не могут продуцировать мировую мечту без заботы о мировых делах", "не могут избегать своей силы".

Напомним, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон, где сегодня начался саммит НАТО.

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