Зеленський звільнив посла України в Канаді

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив посла України в Канаді Андрія Шевченка з посади. Також Шевченко покине посаду представника України в міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави .

"Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року. 24 вересня п'ятий президент України Петро Порошенко призначив його на цю посаду.