ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 12:34
Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (СНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

Відповідний указ опубліковано сайті президента.

Згідно з указом, гранична чисельність працівників апарату РНБО збільшується до 237 штатних одиниць (раніше було 190). Також секретарю Ради національної безпеки і оборони доручено забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом.

Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані служба з питань запобігання корупції та служба з питань інформаційних технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні Зеленський втретє за місяць скликає засідання РНБО. Орієнтовний час початку - 17:30.

До цього секретар РНБО Олександр Данілов заявляв, що очікуються рішення щодо офшорів народних депутатів.

"На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які ніде не працювали, але мають величезні статки, все це будуть повертати", - зазначив Данілов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський РНБО наказ
NEWS
У Путіна заявили про "репресивні" дії України проти опозиції
У Путіна заявили про "репресивні" дії України проти опозиції
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму