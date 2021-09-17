Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень
Фото: президент Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень. Його метою є визначення основних напрямів реалізації воєнної політики країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.
Відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня, воєнна політика України реалізовуватиметься за такими напрямками:
- відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, відсіч й стримування загрози з боку Російської Федерації та запобігання військовим конфліктам з іншими країнами;
- планування плану оборони України;
- надання центральними органами виконавчої влади спроможностей щодо своєчасної мобілізації, ефективне управління оборонними ресурсами та задоволення потреб оборони;
- всебічне забезпечення оборони України;
- запровадження в оборону досвіду, принципів й стандартів членів НАТО, участь в спільних операціях та навчаннях, а також задоволення критеріїв членства для подальшої інтеграції.