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Кабміну доручили реформувати медичну систему: Зеленський затвердив рішення РНБО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Рішення було прийнято на засіданні РНБО 30 Липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за його виконання покладено на секретаря РНБО.

До указу президента докладено рішення РНБО від 30 липня поточного року. У документі наголошується, що на засіданні було розглянуто стан системи охорони здоров'я країни, її вплив на здоров'я громадян і демографічну ситуацію.

За підсумками засідання прийнято рішення доручити Кабінету міністрів до 1 грудня поточного року розробити і затвердити стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

Крім того, план повинен передбачати введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Уряду також доручено:

  • опрацювати питання об'єднання вдруге (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в один вид;
  • удосконалювати електронну систему охорони здоров'я;
  • підготувати документи щодо виключення з повноважень місцевих органів влади закупівлі ліків і медичних виробів;
  • розвивати національну систему донорства крові;
  • опрацювати посилення відповідальності за підробку медичних документів, включаючи довідки про вакцинацію від коронавірусу;
  • забезпечити високий рівень медичної освіти;
  • привести процедури держреєстрації та відповідальності реєстраційних посвідчень на лікарські засоби у відповідність до європейських норм;
  • забезпечити супроводження у Верховній Раді законопроєкту про посилення відповідальності за підробку медичної продукції;
  • вжити заходів щодо мінімізації шкідливого впливу самолікування;
  • стимулювати розвиток вітчизняного виробництва ліків;
  • підготувати і провести конкурс на реалізацію проєкту з розміщення в Україні виробництва вакцин.

Окремо в рішенні РНБО виділені доручення міністерству охорони здоров'я України. Зокрема, відомство має в місячний термін внести зміни в документи для виключення покупки в аптеці без електронного рецепта лікаря антибактеріальних, противірусних та гормональних лікарських засобів, імуномодуляторів.

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Володимир ЗеленськийРНБОМінстерство охорони здоров'я України