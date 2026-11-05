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Зеленский: Украина не получила 16 миллиардов долларов по старым договоренностям с США

20:45 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США по предварительным договоренностям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН.

По словам главы государства, Украина должна самостоятельно искать решения и добиваться новых пакетов оборонной помощи, несмотря на то, как это воспринимается за границей.

Президент подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как усиливать себя, пока идет война.

Он подчеркнул необходимость работать над новыми пакетами поддержки от США и поднимать вопрос о невыполненных прошлых договоренностях.

По словам Зеленского, страна должна бороться за обещанные ресурсы и средства, которые не были предоставлены.

"Украина должна бороться, пусть никто не обижается в Соединенных Штатах Америки", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры советуют украинскому руководству не извиняться за требования по военной помощи, ведь речь идет о жизненно необходимой работе по защите страны.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский провел разговор с переговорщиками из США перед встречей в Абу-Даби.

Президент переговорил со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, уделив основное внимание подготовке к предстоящим переговорам.

Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов на промежуточных выборах.

Глава государства выразил надежду на то, что это позволит Киеву получать больше финансовой поддержки и военных поставок от американских партнеров.

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