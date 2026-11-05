Зеленский: Украина не получила 16 миллиардов долларов по старым договоренностям с США

По словам главы государства, Украина должна самостоятельно искать решения и добиваться новых пакетов оборонной помощи, несмотря на то, как это воспринимается за границей.

Президент подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как усиливать себя, пока идет война.

Он подчеркнул необходимость работать над новыми пакетами поддержки от США и поднимать вопрос о невыполненных прошлых договоренностях.

По словам Зеленского, страна должна бороться за обещанные ресурсы и средства, которые не были предоставлены.

"Украина должна бороться, пусть никто не обижается в Соединенных Штатах Америки", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры советуют украинскому руководству не извиняться за требования по военной помощи, ведь речь идет о жизненно необходимой работе по защите страны.