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Зеленський: Україна може створити спільний зі США слідчий комітет

Новини » Політика    07.10.2019 - 02:30
Зеленський: Україна може створити спільний зі США слідчий комітет
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Комітет буде розслідувати можливий тиск Трампа на Зеленського у телефонній розмові

Україна може почати спільне з Сполученими Штатами розслідування можливого тиску американського президента Дональда Трампа на голову іноземної держави. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському Kyodo.

Зеленський також підкреслив, що при телефонній розмові з Трампом не побачив у словах американського лідера будь-який тиск. Також український президент сказав, що не може впливати на внутрішні органи країни для того, щоб змусити їх відкрити справу.

"Якщо прокурори США захочуть співробітництва для проведення розслідування, заснованого на міжнародному праві, у відповідності з внутрішнім законодавством України, то ми можемо почати розслідування шляхом створення спільного слідчого комітету", - сказав Зеленський.

Йдеться про телефонну розмову президентів у липні 2019 року, коли Трамп спробував натякнути на можливе відновлення розслідування проти сина Джо Байдена - його політичного опонента на майбутніх президентських виборах. Хантер Байден працював в газодобувній компанії Burisma в Україні. Проти компанії було відкрито справу, проте незабаром розслідування закрили.

Зміст телефонної розмови Трампа з Зеленським здався підозрілим співробітникові американської контррозвідки. Він зробив це питання публічним, що спричинило початок процедури імпічменту Трампа, яку ооголосили демократи в Конгресі.

В рамках розслідування стало відомо, що адміністрація Білого дому шифрувала всі дзвінки Трампа, в яких він звертався до іноземних лідерів з приводу Байдена. Також стало відомо, що представники США від Трампа намагалися вмовити інші держави вплинути на американські президентські вибори.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пояснив свою розмову з Зеленським про Байдена тим, що Штати повинні були вивчити можливу корупцію" у справі сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, який був членом ради директорів української компанії Burisma.

Трамп заявив, що син Байдена міг отримувати від української компанії до 100 тис. доларів Путін прокоментував оприлюднення розмови Зеленського та Трампа
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трампімпічменттелефонный разговор
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