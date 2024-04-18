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Зеленский: в этом месяце промышленность впервые произведет сразу 10 САУ "Богдана"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В апреле украинская промышленность впервые выдаст десять самоходных артиллерийских установок (САУ) "Богдана". В следующих месяцах ожидается еще большее количество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил президент, собственное производство в Украине постоянно усиливается.

"Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдана", в мае и дальше - еще больше", - добавил Зеленский.

САУ "Богдана"

"Богдана" является колесной 155-мм самоходной артиллерийской установкой, разработка которой началась еще с 2018 года. В частности она стала первой отечественной САУ, которая была разработана в соответствии со стандартным для стран Североатлантического альянса калибра 155-мм.

Боевое крещение САУ состоялось во время битвы за остров Змеиный в 2022 году. Уже в 2023 она была официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

Добавим, что только в декабре 2023, по словам президента, украинская промышленность производила лишь шесть единиц САУ в месяц.

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийСАУ Богдана