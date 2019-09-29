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Зеленський цінує величезний особистий внесок Меркель, - посол

Новини » Політика    29.09.2019 - 03:49
Зеленський цінує величезний особистий внесок Меркель, - посол
Фото: Меркель і Зеленський (president.gov.ua)

У Берліні вважають, що в критиці дій західних лідерів винні у Вашингтоні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський високо цінує особистий внесок канцлера Ангели Меркель у врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Видання відзначає, що незважаючи на критику Зеленським дій західних лідерів для закінчення війни на Донбасі, у Берліні вважають, що відповідальність за скандал лежить на Вашингтоні.

"Президент Зеленський високо цінує величезний особистий внесок канцлера", - прокоментував ситуацію український посол.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму липневої телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. У ході бесіди Трамп заявив про м'яку позицію Європи щодо посилення тиску на РФ, а Зеленський з цим погодився. Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

Пізніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що критика лідерів Німеччини та Франції під час липневого телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом є робочим процесом великої політики.

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