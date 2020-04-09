Зеленський вимагає навчити медиків працювати з апаратами ШВЛ

Президент Володимир Зеленський для боротьби з коронавірусом в Україні вимагає навчити медиків користуватися апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ). Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Зеленського.

На нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легенів, лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися.

"Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів в областях дуже швидко", - заявив Зеленський.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що незабаром запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський доручив Кабінету міністрів змінити порядок розподіл медичних засобів проти COVID-19 в регіонах.

До цього стало відомо, що Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19 майже мільярд гривень. З цієї суми закупили медичне обладнання (апарати штучної вентиляції легенів і т. д.) - на понад 190 млн гривень, медичні матеріали (рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми) - 147 млн гривень, обладнання для анестезії та реанімації - 116 млн гривень.