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Зеленский о трагедии в Броварах: Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Война России против Украины проходит не только на поле боя. Учитывая это, в нашей стране больше не происходят несчастные случаи, все они так или иначе являются результатом захватнической войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай - это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны. Все, что происходит", - сказал он.

Он подчеркнул, что каждая смерть - это результат войны России против Украины.

Кроме того, на вопрос, волнуется ли он за свою безопасность, президент просто ответил, что нет.

"Меня это не волнует", - сказал он.

Напомним, на борту упавшего в Броварах вертолета находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли. СБУ рассматривает три версии падения вертолета.

В настоящее время поисково-спасательные работы в Броварах уже завершены. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших, из них одного ребенка.

Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийБроварыМинистерство внутренних дел Украины