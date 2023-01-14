Зеленский о танках от Британии: надеюсь на аналогичные решения от других партнеров

Сегодня, 14 января, после разговора с премьером Британии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает аналогичных решений в отношении танков и от других партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Говорил сегодня с Премьер-министром Великобритании о некоторых очень важных вещах для нашей обороны. Детали будут позже. Но это весомо. Это действительно то, что нужно", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что он верит, что другие партнеры также примут аналогичные решения по поставкам танков для Украины.
"И я верю, что аналогичные решения все же будут приняты другими нашими партнерами – теми, кто понимает, почему нельзя давать такому злу никакого шанса. Такое зло не знает границ", - подчеркнул президент.
Напомним, Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.
Ранее мы писали, что Зеленский сегодня провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. Он поблагодарил политика за решения, которые "не только укрепят нас на поле боя, но и отправят правильный сигнал другим партнерам".
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