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Зеленский о танках от Британии: надеюсь на аналогичные решения от других партнеров

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, после разговора с премьером Британии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он ожидает аналогичных решений в отношении танков и от других партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Говорил сегодня с Премьер-министром Великобритании о некоторых очень важных вещах для нашей обороны. Детали будут позже. Но это весомо. Это действительно то, что нужно", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что он верит, что другие партнеры также примут аналогичные решения по поставкам танков для Украины.

"И я верю, что аналогичные решения все же будут приняты другими нашими партнерами – теми, кто понимает, почему нельзя давать такому злу никакого шанса. Такое зло не знает границ", - подчеркнул президент.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Ранее мы писали, что Зеленский сегодня провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. Он поблагодарил политика за решения, которые "не только укрепят нас на поле боя, но и отправят правильный сигнал другим партнерам".

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