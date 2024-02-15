RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и Шольц завтра могут подписать соглашение по безопасности, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин, который состоится 16 февраля, может подписать двухстороннее соглашение по безопасности с канцлером Германии Олафом Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtschafts Woche.

Представитель правительства в Берлине подтвердил встречу Зеленского с Шольцем.

"Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", - говорится в сообщении.

Соглашения по безопасности были подписаны еще на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года. На нем главы государств и правительств оборонного альянса договорились, что отдельные страны-члены заключат с Украиной долгосрочные соглашения о безопасности.

Визит Зеленского в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию. Во время визита он планирует встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном.

Помимо этого в Елисейском дворце сообщили, что завтра Макрон и Зеленский подпишут соглашение по безопасности между двумя странами. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОлаф ШольцВойна России против Украины