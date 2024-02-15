Зеленский и Шольц завтра могут подписать соглашение по безопасности, - СМИ

Представитель правительства в Берлине подтвердил встречу Зеленского с Шольцем.

"Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", - говорится в сообщении.

Соглашения по безопасности были подписаны еще на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года. На нем главы государств и правительств оборонного альянса договорились, что отдельные страны-члены заключат с Украиной долгосрочные соглашения о безопасности.

Визит Зеленского в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию. Во время визита он планирует встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном.

Помимо этого в Елисейском дворце сообщили, что завтра Макрон и Зеленский подпишут соглашение по безопасности между двумя странами.

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