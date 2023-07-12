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Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Украина получит дополнительные ракеты к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Германию за длительную, многолетнюю поддержку Украины.

"Длительные программы поддержки - это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", - добавил он.

Второй день саммита НАТО

Вчера в столице Литвы стартовал саммит стран НАТО. Союзники приняли коммюнике, в котором среди прочего изложили свое видение пути Украины в НАТО. Однако оно не содержит четких условий и графика вступления.

При этом ряд стран уже анонсировали новые пакеты военной помощи Украине. В их числе Британии, США и другие.

Сегодня, во второй день саммита НАТО, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами стран Альянса. Глава государства встретился с премьерами Великобритании, Канады, также планируется встреча с президентом США Джо Байденом.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

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