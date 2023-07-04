Зеленский и президент Швеции договорились сотрудничать для приближения членства стран в НАТО

В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя в Украине, последние события на территории России, а также темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции.

"Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО", - написал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Евросоюза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против России.

Вступление Швеции в НАТО

Отметим, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще в прошлом году. Заявки на членство должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия долгое время затягивали их одобрение. В конце концов, Финляндия присоединилась к НАТО, а Швеция пока нет.

Турция неоднократно заявляла, что Швеция должна предпринять дополнительные шаги против сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана и членов сети, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году.

Вступление Украины в НАТО

Украина страна хочет присоединиться к Альянсу по окончании войны с Россией. Однако страна стремится получить политическое решение о поддержке вступления на саммите Альянса в Вильнюсе.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

Добавим, что министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли считает, что Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции, то есть без Плана действий по членству.

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