Зеленський зумів консолідувати свій електорат, - експерт

Фото: Володимир Зеленський (прес-служба)

Експерт зазначив, що у Зеленського з'явилося власне електоральне ядро

У кандидата в президенти України Володимира Зеленського з'явилося власне електоральне ядро, яке є запорукою стабільності його позицій у підтримці з боку виборців. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"У другій половині лютого і на початку березня його рейтинги певною мірою стабілізувалися. У деяких кандидатів постійно змінюються позиції, а у Зеленського з'явилося власне електоральне ядро. Це одна з причин зміцнення його рейтингу. І це запорука того, що рейтинг у Зеленського буде достатньо стабільним - він не буде "здуватися". Він ще може зростати - там є потенціал", - сказав Володимир Фесенко.

За словами політолога, ще однією причиною того, що Зеленський утримує лідерство в президентських опитуваннях, є протестні настрої виборців.

"Протестні настрої не тільки проти Порошенка і влади як такої, але і недовіра прихильників Зеленського до всіх політиків. Це те, що зумовило високі рейтинги Зеленського та їх зростання у січні-лютому. Зараз саме ці люди, які не довіряють усім політикам, продовжують підтримувати Зеленського", - зазначив експерт.

Крім того, політолог звернув увагу, що прихильники художнього керівника студії "Квартал 95" готові йти на президентські вибори.

Нагадаємо, згідно з останніми опитуваннями від Active Group і групи "Рейтинг", Володимир Зеленський продовжує лідирувати в рейтингу електоральних симпатій українців з помітним відривом від конкурентів. Крім того, за даними групи "Рейтинг", серед прихильників усіх основних кандидатів готовність проголосувати висловлюють близько 80% опитаних.