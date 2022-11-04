Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим от продовольственного кризиса странам
Владимир Зеленский принял решение создать рабочую группу по подготовке предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.
Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября.
Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли представители ОП, Кабмина и отдельных госучреждений.
Кроме того, туда будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач.
"В соответствии с указом, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции странам, страдающим от острого продовольственного кризиса", - отметили в Офисе президента.
Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким странам.
Люди страдают от продовольственного кризиса
Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн - с 276 млн до 323 млн.
Именно война, которую развязала Россия, повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире.
"Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", - добавили в ОП.
Напомним, 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны и усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента.
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