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Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим от продовольственного кризиса странам

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Пятница 04 ноября 2022 03:18
Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим от продовольственного кризиса странам Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Владимир Зеленский принял решение создать рабочую группу по подготовке предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября.

Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли представители ОП, Кабмина и отдельных госучреждений.

Кроме того, туда будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач.

"В соответствии с указом, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции странам, страдающим от острого продовольственного кризиса", - отметили в Офисе президента.

Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким странам.

Люди страдают от продовольственного кризиса

Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн - с 276 млн до 323 млн.

Именно война, которую развязала Россия, повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире.

"Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", - добавили в ОП.

Напомним, 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны и усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента.

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