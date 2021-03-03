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Зеленський про будівництво "Північного потоку-2": четвертий потужний удар по Україні

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський назвав будівництво "Північного потоку-2" четвертим потужним ударом по Україні. За словами президента, якби Україна, США і Євросоюз не підіймали питання будівництва, то цей газопровід був би давно вже добудований.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу за участю голови Європейської ради Шарля Мішеля у Києві.

"Україна разом з ЄС і США багато зробили. Якби ми не підіймали питання потік був би добудований. Якщо потік буде добудований, це буде ще один потужний удар по Україні. Крім Донбасу і Криму, це буде ще один, третій, а може навіть четвертий. Тому що крім цього є дуже сильне інформаційний вплив в ЗМІ з російської сторони, а також всередині нашої країни", - заявив президент.

Раніше РБК-Україна писало, що США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні.

Також повідомлялося, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій по завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім цього міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз фактично "фінансує тирана", не блокуючи "Північний потік-2".

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Новини України Володимир ЗеленськийПівнічний потік-2
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