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Зеленський про стрілянину під Харковом: Ми не повинні допустити повернення "лихих 90-х"

Київ, Четвер 27 серпня 2020 23:19
Зеленський про стрілянину під Харковом: Ми не повинні допустити повернення "лихих 90-х"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Надія Собенко

Зеленський подякував поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних

Президент Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під Харковом. Він подякував поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Президент зазначив, що така ефективність повинна стати нормою.

"Суспільство має згадати що в державі є поліція і є закон. А громадянин - отримати відчуття захищеності. Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів", - сказав він.

За словами Зеленського, саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, "розслідування у таких справах повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою".

"Ми десятиріччями слухали гасло "Закон – один для всіх". Але бачимо, до чого призводять порожні обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання", - зазначив президент.

Нагадаємо, невідомі розстріляли мікроавтобус поблизу Люботина ввечері 27 серпня.

В результаті нападу на мікроавтобус постраждали чотири людини.

У МВС вважають, що стрілянина у Харківської області є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

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