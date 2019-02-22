Зеленський може стати єдиним гідним вибором для України, - аналітик

При цьому, на думку аналітика, у досвідчених кандидатів-реформаторів немає ні єдиного шансу на перемогу

Комик и шоумен Владимир Зеленский может стать единственным достойным выбором для Украины. Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший глава одного из подразделений Еврокомиссии и аналитик международных отношений в Брюсселе Виллем Альдерсхофф.

По мнению автора, у опытных кандидатов-реформаторов нет ни единого шанса на победу на выборах.

Он отмечает, что два кандидата с опытом в украинской политике имеют шанс пройти через первый тур: президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Однако, по мнению автора, их реформаторский послужной список скудный.

При этом автор считает, что у Владимира Зеленского есть хорошие шансы попасть во второй тур выборов.

"Его шоу "Квартал 95" имеет давнюю традицию острой и глубокой критики украинской абсолютно нечестной политической системы, которая началась еще за долго до Майдана. Он постоянно критиковал агрессию России в Крыму и на Донбассе, высмеивая российского президента Владимира Путина", - заявил автор.

По его словам, Зеленский пожертвовал часть денег, заработанных в России, украинцам, которые воюют на Донбассе.

"Из-за этого российская власть открыла против него уголовное дело. В своем популярном телесериале "Слуга народа" он и его команда показывают мастерское понимание того, как украинская коррумпированная система функционирует и перед какими фундаментальными недугами предстала страна. Нет ничего наивного в том, как они описывают желания и действия могущественных олигархов и положение бедных", - написал он.

По мнению автора, не будет преувеличением сказать, что Зеленский демонстрирует глубокий патриотизм. Это четко следует из того, как он и его коллеги работают с обеспокоенностью простых украинцев в своем шоу "Квартал 95", которое показывают по всей стране, считает автор.

Он также прокомментировал заявления о возможной связи между Коломойским и Зеленским, в связи с тем, что сериал комика транслирует телеканал "1+1", который принадлежит олигарху.

"Квартал 95" переехал сюда после того, как покинул канал другого олигарха – Дмитрия Фирташа. Каждое популярное телевидение в Украине и большинство крупных компаний принадлежат олигархам. У всех ли их работников есть достижимая связь с владельцами? Если даже что-то такое существует, было бы трудно поверить, что Порошенко и Тимошенко не поддерживают таких отношений тоже", - написал он.

Комментируя встречи с антикоррупционными организациями, автор отметил роль Зеленского.

"Евросоюз и США уже должны начать строить закулисные контакты с кампанией Зеленского. Стабильная, процветающая и демократическая Украина – это не только то, чего жаждут украинцы, но и критически важный интерес Запада", - считает автор.