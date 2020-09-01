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Зеленський про старт навчального року: школа онлайн - це не вихід

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський, коментуючи старт навчального року 1 вересня в Україні, заявив, що онлайн-навчання в школах - це не вихід. При цьому Україна готова до переходу на такий формат у випадку великої хвилі COVID-19.

Про це він заявив на брифінгу в ході робочого візиту до Полтавської області.

Зокрема, Зеленський зазначив, що знання краще сприймаються в стінах школи.

"Карантин є карантин... Я розумію, що школа онлайн - це не вихід, тому що для дітей головне - це спілкування, діалог і відчуття свободи. Саме такої свободи і такого спілкування ти можеш навчитися в школі. І краще знання сприймаються, коли ти бачиш вчителя", - зазначив він.

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Він також підкреслив, що замінити навчання в стінах школи неможливо. У той же час Україна готова до переходу до онлайн-формату, якщо буде велика хвиля COVID-19.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує зростання числа заражень коронавірусом з початком навчального року.

Про особливості початку нового навчального року читайте в матеріалі РБК-Україна "Уроки карантину: як будуть працювати школи в новому навчальному році".

Прогноз погоди
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