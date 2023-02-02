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Зеленский - США: должны сделать все, чтобы через год благодарить в молитве за спасение от зла

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 19:05
Зеленский - США: должны сделать все, чтобы через год благодарить в молитве за спасение от зла Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина, США и весь свободный мир должны сделать так, чтобы уже в следующем году все могли в молитве благодарить за спасение от зла.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Национального молитвенного завтрака в США.

Президент напомнил, что весь свободный мир борется против зла уже почти год. И он объединен, как никогда раньше. Героические солдаты Украины уже наносят поражение злу на поле боя.

"Случилось ли это только благодаря усилиям людей? Были ли наши молитвы услышаны? Я уверен, что да. Но действия людей нужны. Надо действовать, чтобы сказать, что Господь подпирает тебя. И мы - Украина, США и весь свободный мир - должны вместе сделать все, чтобы в следующем году на Национальном молитвенном завтраке мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за спасение от зла", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент США Джо Байден после его отказа предоставлять Украине истребители F-16 заявил, что он обсудит запрос нашей страны по оружию с Зеленским.

Также мы писали, что, по словам президента Польши Анджея Дуды, Байден может посетить Центральную Европу в феврале.

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