Зеленский - США: должны сделать все, чтобы через год благодарить в молитве за спасение от зла

Украина, США и весь свободный мир должны сделать так, чтобы уже в следующем году все могли в молитве благодарить за спасение от зла.

Президент напомнил, что весь свободный мир борется против зла уже почти год. И он объединен, как никогда раньше. Героические солдаты Украины уже наносят поражение злу на поле боя.

"Случилось ли это только благодаря усилиям людей? Были ли наши молитвы услышаны? Я уверен, что да. Но действия людей нужны. Надо действовать, чтобы сказать, что Господь подпирает тебя. И мы - Украина, США и весь свободный мир - должны вместе сделать все, чтобы в следующем году на Национальном молитвенном завтраке мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за спасение от зла", - подчеркнул Зеленский.