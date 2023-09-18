Зеленский в США попросит больше оружия, чтобы ускорить победу Украины, - Подоляк

Подоляк заявил, что Зеленский будет использовать платформы, чтобы объяснить, "почему эта война должна иметь справедливый конец" и "что помощь Украине - это инвестиция в стабильность, в глобальные правила, в восстановление международного права".

Зеленский также подчеркнет, что "эту войну можно ускорить, если будет достаточное количество оружия для Украины", сказал Подоляк.

Мировые лидеры встречаются в Нью-Йорке начиная с понедельника на Генеральной ассамблее ООН.

По словам людей, знакомых с планами, помимо выступления перед Генеральной ассамблеей, Зеленский также планирует провести несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке. После этого украинский президент собирается отправиться в Вашингтон для встречи с Байденом.

Визит Зеленского в США

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский отправится в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН.

В Белом доме заявили о запланированной встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом. Встреча должна пройти в четверг, 21 сентября.

Кроме того, Зеленский 21 сентября выступит перед американскими сенаторами в Вашингтоне. Выступление должно состояться, 21 сентября. Визит Зеленского в США также состоится на фоне рассмотрения Конгрессом вопроса дополнительной помощи Украине.

В последний раз Зеленский посещал США в декабре 2022 года, когда впервые уехал из Украины с начала российского вторжения.