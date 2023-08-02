Зеленский: к совместной декларации с G7 присоединились уже 12 стран-партнеров

"За вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для нашего государства станет вполне конкретным", - заявил президент.

Он рассказал, что к совместной декларации по G7 на сегодняшний день присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Также на этой неделе в Украине будет начата работа над двусторонними соглашениями.

По словам Зеленского, с послами будут обсуждены, какие страны могут еще присоединиться к гарантиям безопасности.

"Офис, МИД, посольства должны работать вместе по этому направлению – и очень активно", - подчеркнул он.

Гарантии безопасности для Украины

Одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. Эти гарантии должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, ведь тогда они будут уже не нужны.

В последствии к этой декларации G7 может присоединиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине. Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

Больше о гарантиях безопасности можете узнать в материале РБК-Украина.

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