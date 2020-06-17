Зеленський створив комітет з розвідки при президентові

Частина президентського указу є засекреченою
Президент України Володимир Зеленський створив комітет з питань розвідки при президенті. І в той же час він ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Новий комітет створений для "вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України".
Зазначимо, що частина указу №230 є засекреченою.
Нагадаємо, в кінці січня 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко створив Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.
Автор: РБК-Україна