RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский сегодня провел заседание Ставки, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе него обсуждали наступление России.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, перед годовщиной вторжения России заседания ставки проводятся почти ежедневно.

"Сегодня на заседании Ставки мы этот вопрос проговаривали (речь о наступлении РФ - ред.). Мы его проговариваем минимум 2-3 раза в неделю. Перед 24 февраля президент почти ежедневно собирает Ставку. Понимаем, что происходит. Отпор будет обязательно дан всему агрессору. Шансов победить у них ноль", - заявил Данилов.

Напомним, 19 февраля Зеленский также провел заседание Ставки, на котором обсуждалась ситуация на фронте.

Кроме того, 10 февраля также состоялось заседание Ставки, на котором обсудили ракетные обстрелы россиянами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВойна России против Украины