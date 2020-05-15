Зеленський зняв санкції з шести організаторів "виборів" на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 травня, підписав указ №184/2020 про рішення РНБО щодо застосування, скасування і внесення змін до санкцій. Цим указом було скасовано санкції з деяких організаторів так званих "виборів" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідно до рішення РНБО від 14 травня 2020 року, яке було введено в дію президентським указом, з санкційного списку від 19 березня 2019 року №82 було виключено позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 у додатку №1 та позиція 195 у додатку №2.

Так, відповідно до указу президента від 19 березня 2019 року №82, зазначені у додатку №1 позиції це:

Алессандра Муссоліні - громадянка Італії, була спостерігачем за так званими "виборами" в ОРДЛО;

- громадянка Італії, була спостерігачем за так званими "виборами" в ОРДЛО; Свєшнікова Валентина - жителька Алчевська, була секретарем "дільничної виборчої комісії № 13";

Валентина - жителька Алчевська, була секретарем "дільничної виборчої комісії № 13"; Лобода Тетяна - жителька Донецька, була головою "територіальної виборчої комісії № 141";

Тетяна - жителька Донецька, була головою "територіальної виборчої комісії № 141"; Бороздіна Галина - уродженка Житомирської області, була головою "територіальної виборчої комісії № 212";

Галина - уродженка Житомирської області, була головою "територіальної виборчої комісії № 212"; Гур'єва Олена - колишня мешканка Харківської області, була головою "територіальної виборчої комісії №247";

Олена - колишня мешканка Харківської області, була головою "територіальної виборчої комісії №247"; Чеботарьова Наталія - жителька Донецька, була головою "дільничної виборчої комісії № 71".

Також з санкційного списку було виключено відомого російського бізнесмена Олексія Федоровича, а також ТОВ Науково-виробниче об’єднання "Ізолятор" в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський продовжив дію санкцій щодо російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Одноклассники" та інших російських сервісів, а також програмного забезпечення. Контроль за виконанням було покладено на РНБО.