Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісло

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом Зеленський ввів до складу РНБО президента Національної академії наук України Анатолія Заміського.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Заміського Анатолія Глібовича - президента Національної академії наук України", - йдеться в указі №22/2021.

Відзначимо, що 7 жовтня фізик Анатолій Заміський був обраний президентом Національної академії наук України. Його кандидатуру підтримали 426 осіб.

Загородній - директор і завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, академік НАНУ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Комісії НАНУ з наукової спадщини академіка Володимира Вернадського. Автор понад 200 робіт.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 604/2020 глава держави підписав 29 грудня.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що якщо Україні не вдасться домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то Києву доведеться вдатися до інших рішень.