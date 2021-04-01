Зеленський змінив склад Нацкомісії з цінних паперів

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Глава держави звільнив з посади трьох її членів і призначив чотирьох нових.

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті Офісу президента .

Іншим указом ( №135/2021 від 1 квітня) Зеленський призначив на посади в Нацкомісію екс-главу "Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" Юрія Шаповала, директора департаменту нагляду за профучасниками фондового ринку Іраклія Барамия, члена наглядової ради біржі ПФТС Юрія Бойка та начальника відділу цінних паперів Таскомбанку Ярослава Шляхова.

Указом №134/2021 від 1 квітня президент у зв'язку із закінченням строку повноважень звільнив від посад членів Нацкомісії Ігоря Назарчука, Олександра Панченка та Дмитра Тарабакіна.

Нагадаємо, в лютому Володимир Зеленський змінив главу Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Її очолив Руслан Магмедов, замість відправленого у відставку у зв'язку із закінченням строку повноважень Тимура Хромаєва.

Зазначимо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про створення фондового ринку в Україні.

Додамо, що в Україні хочуть створити Національну комісію з цінних паперів і бірж. Відповідний проект закону вже внесли у Верховну Раду.